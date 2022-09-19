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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Наутро студено, преку ден главно сончево со најмногу 25 степени
Времето денеска ќе биде студено во утринските часови, а преку денот ќе се задржи сончево со мала до умерена облачност, инфорира Управата за хидрометеоролошки работи. Во западните делови од Македонија ќе има услови за појава на краткотраен дожд.
Ќе дува слаб до умeрен ветер, претежно од северозападен правец, а УВ-индексот ќе изнесува шест.
Утринските температури ќе се движат од 1 до 10 степени, а дневните од 18 до 25.
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