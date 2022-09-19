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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Наутро студено, преку ден главно сончево со најмногу 25 степени

Ж.Н.
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Сончево време/ Фото: МИА

Времето денеска ќе биде студено во утринските часови, а преку денот ќе се задржи сончево со мала до умерена облачност, инфорира Управата за хидрометеоролошки работи. Во западните делови од Македонија ќе има услови за појава на краткотраен дожд.

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Ќе дува слаб до умeрен ветер, претежно од северозападен правец, а УВ-индексот ќе изнесува шест.

Утринските температури ќе се движат од 1 до 10 степени, а дневните од 18 до 25.

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