ВОЗНЕМИРУВАЧКО ВИДЕО | Автомобил влета во група пешаци во Кина, четири лица загинаа на местото на настанот

Најмалку пет лица загинаа откако автомобил удрил во група пешаци во пристанишниот град Далиан во североисточна Кина, јавија денеска државните медиуми.

Црна лимузина удрила во група луѓе кои минувале улица, по што возачот избегал од местото на настанот, но брзо бил фатен.

Четири лица починале на самото место, едно е прогласено за мртво по приемот во болница, додека пет лица кои се здобиле со повреди се лекуваат.

Возачот бил фатен и утврдено е дека тој не управувал со возило под дејство на дрога или алкохол.

Во тек е истрага, се наведува во соопштението.

The tragedy that happened on the streets of Dalian, China. Under the cruel control of CCP, people are indifferent pic.twitter.com/tIhkWw9S3m

— johnhuang (@johnhua72700556) May 22, 2021