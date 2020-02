Вознемирувачки снимки од болница во Кина, човекот кој снимал е уапсен (ВИДЕО) - Слободен печат

Од видео снимката јасно се гледа како се пренесуваат мртви тела во амбулантско возило.

Се појавија вознемирувачки видео снимки од болница во Вухан- жариштето на коронаворусот, а човекот кој го снимил видеото е приведен. Од видео снимката јасно се гледа како се пренесуваат мртви тела во амбулантско возило.

Скоро секоја минута луѓе инфицирани од вирусот умираат во болницата додека лекарите се обидуваат да ги спасат.

Bilingual titles added. 8 bodies in 5 minutes! More are lying inside to be moved out. Somebody secretly shot this video from No. 3 Hopital in #Wuhan during #coronarovirus #武汉肺炎

字幕版

某網友秘訪武漢第三醫院,五分钟功夫就見到八具屍體拉走去火化場,而且里面还有。 pic.twitter.com/VBS6U7HIWW

— 曾錚 Jennifer Zeng (@jenniferatntd) February 1, 2020