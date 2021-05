ВОЗНЕМИРУВАЧКИ СНИМКИ I Расте бројот на жртвите во израелско-палестинскиот конфликт: Меѓу убиените има и деца

Во ескалацијата на судирите меѓу Израел и Хамас, бројот на жртви денеска се зголеми на најмалку 43 убиени во Газа и шест во Израел.

Палестинските сили истрелале стотици ракети кон Израел, кој изврши силни воздушни напади врз Појасот Газа.

OPERATIONAL FOOTAGE: This is the moment we targeted a terrorist squad preparing to launch an explosive UAV from Gaza into Israel. pic.twitter.com/6adNZ5poRd — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Палестинските сили потврдија дека истрелале 210 ракети кон Тел Авив и Бершеба по израелскиот воздушен напад во Појасот Газа, а израелската армија соопшти дека соборила третина од тие ракети и оти ги гаѓала милитантите во Газа како одговор на ракетните напади врз Ерусалим и други области.

Една повеќекатна станбена зграда во Газа е урната, а друга е сериозно оштетена откако повеќе пати беше погодена во израелските воздушни напади.

Израел соопшти дека неговите авиони утрово гаѓале и убиле неколку разузнавачки лидери на Хамас, а други напади биле насочени кон други воени цели на Хамас.

Israel bombed an orphanage last night, with military hardware paid for by the US and probably manufactured in the UK. pic.twitter.com/YAx85oBAtT — Lowkey (@Lowkey0nline) May 12, 2021

Претставници на Министерството за здравство во Газа потврдија дека во воздушниот напад има 43 жртви, вклучително и 13 деца, а израелските сили соопштија дека ги проверуваат овие извештаи и оти приоритет е избегнување на цивилни жртви, и дека нивните акции ги ограничуваат на воени цели.

Israel is stealing children’s lives in Gaza, Israel is destroying the dreams of Gaza’s children, Israel is a war criminal, Israel doesn’t deserve to stay alive .#GazaUnderAttack pic.twitter.com/qgXGy8PCuA — ﮼ربَى (@CachareelRuba) May 12, 2021

Израелските политички лидери и војската соопштија дека убиле десетици „милитанти” и извршиле напади врз објекти што ги користел Хамас.