Вооружен маж држи 30 заложници во трговски центар во Манила (ВИДЕО)

Вооружен маж зел околу 30 заложници во филипинската престолнина, јавија светските агенции, повикувајќи се на полицијата.

Инцидентот се случил во трговски центар во Манила.

Спопред првичните информации, во инцидентот засега едно лице е рането, а неговата состојба не се знае.

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020