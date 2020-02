Вонредна состојба во Канебра: Ветровите предизвикаа неконтролирано ширење на пожарите - Слободен печат

На целото подрачје на Канбера е прогласена вонредна состојба како неопходна мерка поради исклучително високите температури и силниот ветер кои, според прогнозите, ќе траат во текот на целиот викенд.

Високите температури и силниот ветер во Австралија предизвикаа ширење на пожарите кон австралиската престолнина Канбера. Главниот автопат е затворен и издадено е предупредување дека евакуацијата од некои делови на градот не е безбедна.

Пожарите зафатија површина од преку 35.000 хектари.

Комесарката на Агенцијата за вонредни состојби Џорџина Вилан посочи дека пожарите сами генерираат посебни временски услови и дека во комбинација со правецот на ветерот придонесуваат за интензитетот на пожарот.

Fire retardant dropped right outside Bredbo as the emergency level fire continues to burn north of the town pic.twitter.com/iJp1z3ZW60

— Trudy McIntosh (@TrudyMcIntosh) February 1, 2020