Во земјотресот во Турција загина стражар, девет лица повредени (ВИДЕО)

Осум лица се повредени во селата во тоа подрачје, вклучувајќи и дете врз кое паднал покрив, откри АФАД.

Во земјотресот со јачина од 5,7 степени што денеска ја погоди провинцијата Бингол на истокот од Турција едно лице загина, а девет се повредни, објавија официјални лица.

Потресот бил со епицентар во округот Карлиова во Бингол, а Турција ја погоди во 17:24 часот по локално време, оштетувајќи неколку десетици домови и згради, објави туската агенција за итни случаи АФАД.

Во уривањето на набљудувачка кула на турската армија се повредени двајца стражари, а еден од нив подоцна починал, објави гувернерот на Бингол.

powerful earthquake hit east of Turkey .. some cracks in the roads .. felt in a circle with 650 km diameter #Bingöl#deprem pic.twitter.com/WspDCMkW3Y

— Feddo (@Feddo15) June 14, 2020