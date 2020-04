Во тунелот под Ла Манш откриени 14 килограми кокаин меѓу заштитни маски (ФОТО)

Британската гранична полиција откри 14 килограми кокаин во вредност од 1,15 милиони евра, во пратка со заштитни медицински маски, во комбе на влезот во тунелот што ги поврзува Велика Британија и Франција под каналот Ла Манш, објави денеска британската влада.

-Кокаинот беше скриен во кутија со заштитни маски за лице кој нашите искусни полицајци со запленија вчера на францускиот крај на тунелот Кокелс, објави Министерството за внатрешни работи на Твитер.

£1m of cocaine that was hidden in a box of face masks was seized by experienced officers at the Channel Tunnel yesterday.

Criminal networks are trying to exploit the #coronavirus outbreak for their own benefit, but Border Force and @NCA_UK are working together to stop them. pic.twitter.com/0hBbygdfCR

— Home Office (@ukhomeoffice) April 15, 2020