Во тропска бура загинаа седум лица во Виетнам и Камбоџа

Едно лице го загуби животот во невремето предизвикано од тропска бура што денеска го погоди централниот дел на Виетнам, додека седум лица загинаа од гром во соседна Камбоџа.

Откако го погоди Виетнам, тропската бура Ноул ослабна, но донесе силни дождови и силен ветер во неколку крајбрежни провинции на земјата, соборувајќи дрвја и оставајќи куќи без покриви.

HANOI: Vietnam's weather agency said on Friday that Tropical Storm Noul was weakening as it approached land, but it could still bring heavy rain and cause floods and landslides in central areas of the country. #BangkokPost #World #weather https://t.co/hhQp97DLsW

