Во секој тим има барем по еден хомосексуалец

Капитенот на англиски Вотфорд, Трој Дини во пресрет на продолжувањето на Премиер лигата зборуваше во подкастот на Би-Би-Си со Луис Теру, зборуваше за најголемото табу во англискиот но и светскиот фудбал, хомосексуалноста.

– Можам слободно да кажам дека во секоја екипа постои барем една геј или бисексуална личност. Тие се тука, сто проценти сум сигурен. МИслам дека се плашат од одговорноста да бидат први кои јавно ќе зборуваат за ова. Кога првиот ќе признае јавно, ќе се јават многумина по него. Мислам дека дека само во првата недела би се јавиле барем 100 фудбалери. Едноставно,никој не сака да биде прв – рече Дини.

