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ВОЈНА ВО УКРАИНА

Во ракетните напади врз Харков загинаа најмалку 12 луѓе

К.С.
Пред
Украина Харков Фото: ЕПА

Изминатите неколку часа интензивирани се ракетните напади врз Харков, а вкупно од синоќа загинаа најмалку 12 луѓе.

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При нападите повредени се најмалку 20 луѓе.

Во денешните напади погоден е и станбен блок.

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