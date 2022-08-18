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ВОЈНА ВО УКРАИНА
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Во ракетните напади врз Харков загинаа најмалку 12 луѓе
Изминатите неколку часа интензивирани се ракетните напади врз Харков, а вкупно од синоќа загинаа најмалку 12 луѓе.
При нападите повредени се најмалку 20 луѓе.
Во денешните напади погоден е и станбен блок.
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#вести #свет #војна во Украина
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