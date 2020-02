Во пожар во сиропиталиште на Хаити загинаа најмалку 13 деца - Слободен печат

Пожар уништи едно сиропиталиште на Хаити, а во несреќата загинале 13 деца, пишува магазинот „Тајм“.

Негователка од домот кој се наоѓа надвор од главниот град Порт-о-Пренс рече дека на пожарникарите им биле потребни час и половина за да стигнат до местото, а на спасувачите им недостасувала важна опрема.

Еден од службениците изјави дека децата можеле да бидат спасени, но дека недостатокот на опрема ги спречил во тоа.

