Во новата рунда на тестирања во Премиер лигата без позитивни на корона

По првите три рунди во кои беа направени повеќе од 2.700 тестови, а без забележани 12 позитивни случаи на ковид-19, во последната серија на тестирања која беше спроведена во четвртокот и петокот не донесе ниту еден позитивен тест.

Во последната серија биле направени 1.130 тестови без ниту еден позитивен, што е одличен сигнал за рестарт на Премиер лигата.

BREAKING: 0 positive results from 1130 samples in Round 4 of Premier League #COVID testing.

Follows:

– 4 positives (3 clubs) from 1008 in R3

– 2 positives (2 clubs) from 996 in R2

– 6 positives (3 clubs) from 748 in R1

Total 12 positives from 3882 tests@TheAthleticUK

— David Ornstein (@David_Ornstein) May 30, 2020