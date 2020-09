Во Формула 1 ништо ново, пол позиција за Хамилтон

Возачот на Мерцедес, Луис Хамилтон ќе стартува од пол позицијата на утрешната трка за Големата награда на Италија.

Времето со кое го обезбеди најдоброто место за стартот на утрешната трка изнесува 1:18.887 минути, што воедно претставува рекорд на патеката во Монца. Ова ќе биде седма пол позиција за Хамилтон во Италија.

Интересно е што прво Хамилтон го собори рекордот на патеката, па потоа истото го стори и неговиот клупски колега во Мерцедес, Валтери Ботас, за во третиот круг од квалификациите Хамилтон повторно да извози најбрзо и да ја обезбеди пол позицијата.

Hamilton pips team mate Bottas to pole by just 0.069s 😱

And Sainz equals his career-best position with P3!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/xWzuQ1qM3K

— Formula 1 (@F1) September 5, 2020