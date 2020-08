Во Чикаго масовни грабежи и пукање, над 100 лица уапсени

Поради објавата на социјалните мрежи, во тоа подрачје се испратени 400 полицајци, а ги дочекаа каравани луѓе кои пристигнале со автомобили, рече тој.

Полицајците во Чикаго отворија оган врз разбојници и уапсија повеќе од 100 хулигани откако денеска во голем број нападнаа луксузен трговски кварт, кршејќи ги прозорците и судирајќи се со часови со силите на редот.

This is the scene this morning in Chicago pic.twitter.com/F6mj0j6v8m — Breaking911 (@Breaking911) August 10, 2020

Началникот на полицијата Дејвид Браун оцени дека станува збор за „чист криминал“, а градоначалничката Лори Лајтфут нагласи дека инцидентот се разликува од „оправдан бунт“ кој изби по смртта на Џорџ Флојд, кој на 25 мај беше убиен од страна на полицајци во Минеаполис.

„Ова не беше организиран протест. Ова беше инцидент од чист криминал“, рече Браун на конференцијата за новинари.

Hundreds of people smashed windows, stole from stores and clashed with police overnight in Chicago's Magnificent Mile shopping district and other parts of the city's downtown. https://t.co/qNOYk3yQlG pic.twitter.com/lUOzgUmhmM — ABC News (@ABC) August 10, 2020

Повредени се најмалку 13 полицајци, а со огнено оружје се ранети и еден чувар и цивил, додаде тој.

На социјалните мрежи се објавени слики од искршени излози и луѓе како бегаат со разни работи украдени од продавниците. Повеќето инциденти се случија на Авенијата Мичиген, во луксузниот квар познат како Величествена милја.

Луѓето биле привлечени од објавите на социјалните мрежи во кои се поттикнува на грабежи во центарот на градот откако избија напнатости поради тоа што полицајци пукаа на вооружено момче, рече Браун.

People are live-streaming themselves looting in Chicago Video via @LizJone26271417 pic.twitter.com/N6OmXP3iZu — Breaking911 (@Breaking911) August 10, 2020

Додека полицијата го испрашувала уапсениот 20-годишен осомничен, тој побегнал, пукајќи врз полицијата која го бркала, рече тој. Полицијата возвратила и го погодила. Момчето е во болница и се очекува да преживее.

„По пукањето се собраа повеќе лица.. Страстите вечерта се разгореа, поттикнати од дезинформации“, рече Браун.

Поради објавата на социјалните мрежи, во тоа подрачје се испратени 400 полицајци, а ги дочекаа каравани луѓе кои пристигнале со автомобили, рече тој.

Looters walking around calmly with stolen merchandise in Chicago last night. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/EdRdLtQAr6 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 10, 2020

Кога полицајците уапсија еден маж кој се обидел да побегне со каса, врз нив е пукано од возило во движење, на што тие одговориле, рече тој.

Браун вети дека полицијата ќе ги загуши нередите.