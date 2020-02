Во азискиот куп се повтори „Божјата рака“ на Марадона! (ВИДЕО) - Слободен печат

Тајландскиот фудбалски клуб Серес беше среќен при постигнувањето на својот втор гол во победата над Свај Риенг од Камбоџа.

Фудбалерите на тајландскиот клуб Серес Н. во првото коло од азискиот АФЦ куп ја совладаа екипата на Свај со 4:0, а дуелот го одбележа погодокот со рака од страна на Џошуа Громен во 14. минута од средбата.

Дефанзивецот на домашниот тим на втората статива ја зголеми предноста, противничките играчи веднаш реагираа, но не и главниот судија кој очигледно не го погледнал најдобро и проценил дека погодокот е постигнат со глава.

Голот со рака можете да го погледнете на видео записот што судиите го дозволија за зголемување на резултатот на 2:0.

