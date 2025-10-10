Ви препорачуваме
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Ви препорачуваме
Од авторите на
Слободен Печат
ВОЈНА ВО УКРАИНА
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Вилдерс ја одложи предизборната кампања поради можен терористички напад: „Имам лошо претчувство“
Холандскиот политичар од крајната десница Герт Вилдерс, фаворит во анкетите пред парламентарните избори следниот месец, денес одлучи да ги одложи сите активности на кампањата поради потенцијална безбедносна закана.
Препорачано
Вилдерс објави во објава на платформата Икс дека холандската национална агенција за борба против тероризмот NCTV му потврдила постоење на група што планира напади врз политичари, вклучувајќи го и белгискиот премиер Барт де Вевер и дека и тој е наведен како потенцијална цел.
Вилдерс рече дека NCTV не гледа понатамошни закани од групата. Белгиските обвинители вчера објавија дека е запрена во полициска операција во која беа уапсени двајца осомничени.
„Но, имам лошо претчувство за тоа и ги одложувам сите активности од кампањата до понатамошно известување“, напиша тој.
Почитуван читателу,Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.
ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
-
Најново
-
Најчитано
-
17мин
-
20мин
-
33мин
-
51мин
-
1час
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Препорачано од оваа категорија
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5