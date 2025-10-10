Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Герт Вилдерс / Фото EPA-EFE/ROBIN UTRECHT

Вилдерс ја одложи предизборната кампања поради можен терористички напад: „Имам лошо претчувство“

К.И.
Пред

Холандскиот политичар од крајната десница Герт Вилдерс, фаворит во анкетите пред парламентарните избори следниот месец, денес одлучи да ги одложи сите активности на кампањата поради потенцијална безбедносна закана.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Вилдерс објави во објава на платформата Икс дека холандската национална агенција за борба против тероризмот NCTV му потврдила постоење на група што планира напади врз политичари, вклучувајќи го и белгискиот премиер Барт де Вевер и дека и тој е наведен како потенцијална цел.

Вилдерс рече дека NCTV не гледа понатамошни закани од групата. Белгиските обвинители вчера објавија дека е запрена во полициска операција во која беа уапсени двајца осомничени.

„Но, имам лошо претчувство за тоа и ги одложувам сите активности од кампањата до понатамошно известување“, напиша тој.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#терористички напад #избори #холандија #Герт Вилдерс
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Белата куќа започна отпуштања на федерални работници
Папата ги осуди „кликбејт-медиумите“, повика новинарството да се заштити како јавно добро
Шпанија нема да го зголеми буџетот за одбрана
Нобеловката Марија Корина Мачадо му ја посвети наградата на Трамп
ВИДЕО | Експлозија во воен објект во Тенеси, има загинати и исчезнати
Уште една европска земја пријави зголемен број дронови над своите воени бази
Франција ќе има нов премиер во следните неколку часа
Трамп тврди дека Кина станува „многу непријателска“ и најавува нови трговски мерки