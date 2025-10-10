Викторија Бекам е „сите ние“: Пазарува во „Лидл“, лета со „Рајанер“ и не вшмукува од 1997 година, тоа го прави Дејвид
Модната дизајнерка Викторија Бекам одлучи да биде поискрена од кога било овие денови, и отворено проговори за детали од нејзиниот секојдневен живот кои ќе изненадат многумина. Поранешната членка на култниот женски бенд „Spice Girls“, сега успешна модна дизајнерка и сопруга на фудбалската легенда Дејвид Бекам, призна дека иако живее луксузен живот, понекогаш е како „остатокот од нас“.
Во интервју за „Сан“, Викторија Бекам откри дека самата не оди во „Лидл“, туку дека нејзината мајка оди. Кога ја прашале дали го собира изметот од своето куче, таа без двоумење одговорила: „Секако дека го правам тоа! Мразам кога луѓето го оставаат во паркот, ужасно е!“ Таа исто така додаде дека, и покрај својот статус, знае како да патува со нискобуџетни авиокомпании како „Изиџет“ и „Рајанер“.
Но, она што привлече најголемо внимание беше нејзината неочекувана изјава за домашните работи: „Не сум вшмукувала од 1997 година. Дејвид, мојот г-дин Чист прави сè.“
Отвореноста на Викторија Бекам не запира само на домашните прашања – во серијата на Нетфликс за нејзиниот живот, таа се осврна и на финансиските проблеми со сопствениот моден бренд. Откако нејзината модна куќа акумулираше загуби од повеќе од 66 милиони фунти, таа призна дека токму нејзиниот сопруг Дејвид ја спасил со своите инвестиции.
Нејзиниот бизнис партнер Дејвид Белхасен откри дека Викторија трошела до 85.000 фунти само на канцелариски растенија. „Јас ѝ реков: мораме сè да промениме, да го реструктуираме бизнисот. Тешко ѝ беше да го чуе тоа, но го прифати“, рече тој.
„Не одев на бизнис училиште, доаѓав од светот на забавата. Не сфатив колку расипнички беше нашиот бизнис “, призна Викторија. „Сега ме ужаснува колку пари дозволив да се трошат залудно. Луѓето се плашеа да ми кажат „не“.“
Дејвид Бекам призна дека загубите на брендот сериозно го загрижиле: „Ме исплаши бидејќи не видов враќање на инвестицијата. Секогаш велевме дека ќе се поддржуваме еден со друг, но тоа повеќе не беше одржливо.“
По години борба, Викторија Бекам конечно оствари профит во 2023 година. Таа ги припишува заслугите за својата паметна маркетиншка стратегија, луксузните производи и присуството на Тикток, каде што објавува туторијали за шминкање.
„Очајно сакав да го спасам она што го создадов“, рече дизајнерката. „ Во еден момент се чувствував како да тонам во жив песок, но денес конечно можам гордо да кажам дека успеав.“