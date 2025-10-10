Викторија Бекам е „сите ние“: Пазарува во „Лидл“, лета со „Рајанер“ и не вшмукува од 1997 година, тоа го прави Дејвид

Иако кампањата за локалните избори влегува во завршната недела, неизвесно е дали ќе има дебата на која сите 16 кандидати ќе ги вкрстат своите аргументи зошто граѓаните токму ним треба да им го дадат гласот за нов градоначалник на Скопје. Впечатливо е дека главниот фаворит за „татко на метрополата“, Орце Ѓорѓиевски од ВМРО-ДПМНЕ, не се …

