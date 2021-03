ВИДЕО: Жота херој, тешка повреда на Патрисио и 108 минути фудбал!

Фудбалерите на Ливерпул го совладаа на гостувањето Вулверхемптон со 1:0, во последниот меч од 28 коло во Премиер лигата.

Победничкиот гол го постигна Диого Жота во судиското надополнување од првото полувреме. Португалецот го реализираше погодокот, после брзата акција на Салах и Мане и доволно добар агол во поблискиот агол на сонародникот Руи Патрисио.

Играчите на Јирген Клоп не дозволија да им се случи нов кикс, после навистина лошиот период во првенството. За „Редси“ ова е само втора победа на последните осум натпревари во Премиер лигата и моментно се шестопласирани со 46 бодови, колку што има и градскиот ривал Евертон.

