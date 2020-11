ВИДЕО: Жива ракометна легенда, „проектилот“ на Лазаров против Финска!

Македонската сениорска репрезентација ја совлада Финска со 33:24 на стартот од квалификациите за пласман на Европското првенство во 2022 година.

Најефикасен во нашите редови беше капитенот Кирил Лазаров со реализирани 11 погодоци.

Европската ракометна федерација (ЕХФ) одвои еден од неговите прекрасни голови, а еве што вели во својата објава за најискусниот македонски ракометар:

Living legend Lazarov@LazarovKiril7, as always, does the business for #NorthMacedonia tonight in their #ehfeuro2022 Qualifier against @finnhandball.#watchgamesseemore pic.twitter.com/WTPAWxKtfG

— EHF EURO (@EHFEURO) November 4, 2020