ВИДЕО: Жестоки апсења во Минск, уапсени 100 демонстранти

Околу 100 лица се уапсени за време на денешниот протест во Минск, изјави портпаролкатат на полициската управа на Минск, Наталија Ганушевич.

Учесниците во неовластениот протест, според неа, повеќепати биле предупредувани за недозволеноста на нивните активности, пренесе Тасс.

#Belarus Day 134. Happening right now in #Minsk. Belarusians are already on the streets – since the early morning. Today’s rallies are called People’s Tribunal.They are protesting against impunity of security forces who murdered and tortured citizens. No criminal case was started pic.twitter.com/dx4EaDnG46

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 20, 2020