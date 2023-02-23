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ВИДЕО | Земјотрес од 6,8 степени по Рихтер го погоди Таџикистан

Д.А.
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Земјотрес сеизмограм
Сеизмограм / Фото: EPA/ALANAH M. TORRALBA

Земјотрес со интензитет од 6,8 степени е регистриран во источниот дел на Таџикистан.

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Потресот се случил во 5.37 часот по локално време на длабочина од околу 20,5 километри.

Епицентарот бил во автономната област Горна Бадакшан, што се граничи со Авганистан и Кина. Таа територија е ретко населена и е опкружена со огромниот планински венец Памир.

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