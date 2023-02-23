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ВИДЕО | Земјотрес од 6,8 степени по Рихтер го погоди Таџикистан
Земјотрес со интензитет од 6,8 степени е регистриран во источниот дел на Таџикистан.
Потресот се случил во 5.37 часот по локално време на длабочина од околу 20,5 километри.
Епицентарот бил во автономната област Горна Бадакшан, што се граничи со Авганистан и Кина. Таа територија е ретко населена и е опкружена со огромниот планински венец Памир.
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