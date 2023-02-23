ВИДЕО | Земјотрес од 6,8 степени по Рихтер го погоди Таџикистан

Eлисавета Галева приватно е сопруга и мајка на две деца, Бенјамин (7) и Лука (1), професионално – графички дизајнер што ужива во професијата и креаторка на брендот „Cozy“. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber „Мајчинството е улога што ме прави најисполнета, ниту едно друго достигнување не е ниту блиску до радоста што ја добивам …

Разговор со Елисавета Галева од „Cozy“: Мајчинството и љубовта кон дизајнот се мојот совршен спој за секоја нова креација Read More »