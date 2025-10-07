ВИДЕО | Заврши потрагата во урнатото училиште во Индонезија, конечниот биланс на трагедијата – 67 жртви
Потрагата по жртвите во училиштето што се урна пред една недела во Индонезија заврши во понеделникот, а конечниот официјален број на жртви се искачи на 67, изјави службеник за спасување, пренесува Гардијан.
„Вкупниот број на жртви што ги отстранивме достигна 171, вклучувајќи 67 мртви (…) и 104 преживеани“, изјави Јуди Брамантио, директор за операции на националната агенција за пребарување и спасување (Басарнас).
„На деветтиот ден ги завршивме операциите за пребарување и спасување на жртвите“, рече Мохамед Сијафи, директор на истата агенција, за време на прес-конференција. „Исто така, ги отстранивме сите материјали од урнатата зграда“, додаде тој.
Претходниот биланс, објавен вчера вечерта, беше 63 жртви.
Ниту едно од официјалните лица не кажа дали некој сè уште е исчезнат. Вчера, службеник за спасување изјави дека најмалку 10 лица сè уште се водат како исчезнати.
Според полициската единица за идентификација на жртвите од катастрофата, во оваа фаза се идентификувани само 17 од загинатите.
Дел од повеќекатниот интернат на исламската семинарија „Ал-Хозини“ во Синдоарџо, во близина на големиот град Сурабаја, во Источна Јава, ненадејно се урна минатиот понеделник додека студентите се собираа на попладневна молитва.
Ова е најсмртоносната катастрофа во Индонезија од почетокот на годината, според Буди Ераван, заменик-директор на националната агенција за управување со катастрофи (BNPB).
Властите сега го насочуваат вниманието кон причините за уривањето на зградата, каде што се вршеле работите. Според експертите, првичните индикации укажуваат дека работите не биле во согласност со прописите .
На денот на катастрофата, еден од чуварите во интернатот рекол дека зградата се урнала додека работниците истурале бетон за да изградат дополнителен кат.
Недостатокот на спроведување на градежните прописи и недостатокот на инспекции на градилиштата предизвикаа загриженост за безбедноста на зградите во Индонезија.
Најмалку 50 тела пронајдени во Индонезија по уривањето на училиште
Во септември, најмалку три лица загинаа, а десетици беа повредени кога зграда во која се наоѓала молитвена сала се урна во Западна Јава.