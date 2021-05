ВИДЕО: Втора титула за Зверев на Мастерс турнирот во Мадрид!

Германскиот тенисер Александар Зверев ја освои Мастерс титулата во Мадрид по вторпат во кариерата, победувајќи го Матео Беретини со 6:7 (8), 6:4 и 6:3 за два часа и 41 минута во финалето.

За 24-годишниот Зверев ова е четврти пехар во кариерата на турнирите од серијата 1.000 – тој има два во главниот град на Шпанија и по еден на Отвореното првенство на Италија и Роџерс купот во Канада.

Зверев претходно беше најдобар во шпанскиот главен град во 2018 година кога во завршната битка за трофејот го совлада Австриецот Доминик Тим.

Германецот ќе остане на шестото место на АТП-листата со 665 поени помалку од Стефанос Циципас (Грција).

Најдобрите тенисери во светот веќе се пресели во Рим (Италија) каде во недела започна уште еден Мастерс, и на кој ќе настапи и првиот светски рекет, Новак Ѓоковиќ.

