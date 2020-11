ВИДЕО: Времениот претседател на Перу поднесе оставка

Времениот претседател на Перу, Мануел Мерино поднесе денеска оставка, за помалку од една недела откако стапи на функцијата.

Peru’s President Resigns After Outrage Following Death Of Two Protesters | Sahara Reporters https://t.co/Q8dnR5OXoG pic.twitter.com/QlSE9Z35mI — Sahara Reporters (@SaharaReporters) November 15, 2020

Тој поднесе оставка по повеќедневните граѓански протести, на кои се бараше негово заминување од власт, а во кои две лица загинаа, а повеќе десетици се повредени, со што земјата се соочува со нова политичка криза.

Peru needs your help. More than 40 people, many of them students, attended the protests against the government and now are missing. We don't know what happened to them since yesterday. Please share. List of missing people by @cnddhh: https://t.co/9rG0nh1iW7#DondeEstan pic.twitter.com/nC70RE03RG — ARMY ACADEMY⁷ (@students_AA) November 15, 2020

Мерино ја презема должноста претседател во вторникот откако Конгресот, во кој мнозинство има опозицијата, гласаше за смена на неговиот претходник Мартин Вискара.

Во меѓувреме, денеска, според локалните медиуми, 13 од 18 министри во новата Влада, која беше формирана во четвртокот, поднесоа оставки. Меѓу нив се министрите за одбрана, за внатрешни работи, за правда, за економија и за здравство.

Peru has had 4 presidents since 2016. This is the state of my mom’s country now. pic.twitter.com/GPf2M977zX — Dray 🇵🇪☀️ (@DrayOlaya) November 15, 2020

Масовното повлекување на членови од владиниот кабинет се случува откако се дозна за смртта на двајца граѓани за време на вчерашната полициска интервенција за растерување на илјадниците демонстранти.

THIS IS LATIN AMERICA, we need your help, Peru is suffering from great corruption right now, Central America and parts of Colombia suffer from hurricanes, in Mexico there are too many femicides, more than half of Argentina is burning.

HELP LATIN AMERICA. PERÚ. pic.twitter.com/Db1fjw8bP3 — 🦋ꜱᴀɴᴅᴡɪᴄʜ ᴅᴇ ᴍᴏʀᴀᴛ🦋ᶠᵘᵉʳᶻᵃ ᴾᵉʳᵘ🇦🇷🇵🇪 (@morat_yazi) November 15, 2020

Секојдневните протести во Перу започнаа откако Парламентот во понеделникот гласаше за смена на поранешниот претседател на земјата Мартин Вискара од функцијата поради покренатите обвинение против него за корупција.

This is an ongoing protest in Peru. People with one voice, one direction and one nation not an Amalgamated country like Nigeria. Not southerners against Northerners. pic.twitter.com/wORbROZ7Kd — Elegbede kingkeem (@ewhyce) November 15, 2020

Сепак, демонстрантите ги обвинуваат членовите на Конгресот за злоупотреба на Уставот и одбиваат да го признаат новиот претседател Мануел Мерино, досегашен претседател на Парламентот. Поранешниот претседател Вискара има поддршка од народот заради неговата војна против корупцијата, поради што честопати беше во конфликт со парламентарците.