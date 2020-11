ВИДЕО: Во Зимбабве најмалку 40 рудари заробени при уривање на рудник

Најмалку 40 рудари останаа заробени во рудник за злато што се урна во Зимбабве, соопшти денеска Федерацијата на рударите во земјата.

Несреќата се случила во средата навечер во градот Биндура, околу 70 километри северно од Хараре, се наведува во соопштението.

30 miners trapped in Ran Mine Bindura, what is the Gvnt doing to save lives in Zimbabwe @Wamagaisa @daddyhope @advocatemahere @Mamoxn pic.twitter.com/092c7dKHyX

— Frank Chineti (@FChineti) November 25, 2020