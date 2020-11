Видео: Во Минск уапсени 20 жени, меѓу нив и поранешната Мис на Белорусија

Белоруската полиција за разбивање демонстрации уапси речиси 20 жени, учеснички на денешниот протест на Плоштадот на слободата во центарот на Минск.

Според очевидци, меѓу уапсените е и Олга Кижњикова, поранешна мис на Белорузија за 2008 година, и таа, како и другите уапсени жени, со комбе била пренесена во полициска станица.

