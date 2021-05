ВИДЕО | Вештерките се враќаат: Бети Мидлер, Сара Џесика Паркер и Кети Наџими повторно како сестрите Сандерсон во Hocus Pocus 2!

Бети Мидлер, Сара Џесика Паркер и Кети Наџими ќе ги репризираат улогите на сестрите Сандерсон во Hocus Pocus 2, кој се очекува да излезе во текот на следната година, соопшти Дизни + во четвртокот.



Sistaaaahs! It’s been 300 years… But we’re BACK! 🧹 #HocusPocus2 arrives Fall 2022 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/OFMTlfjCDq

— bettemidler (@BetteMidler) May 20, 2021