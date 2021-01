ВИДЕО: Вернер се посрамоти, не знае да изведе корнер

Напаѓачот на „сините“ ТИмо Вернер кој е платен 53 милиони евра минатото лето се посрамоти за сите пари во дербито против Манчестер сити.

Timo Werner hasn’t had a shot on target today but he’s managed to get tackled by the corner flag… 😬pic.twitter.com/dc3xXOya6f

— BettingOdds (@BettingOddsUK) January 3, 2021