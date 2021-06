ВИДЕО: ВАР му поништи гол на Тричко, Депај за предност на Холанѓаните!

После првото полувреме на „Јохан Кројф“ Арената во Амстердам холандската репрезентација води против Македонија (1:0) во рамките од третото коло во групата „Ц“.

Возбудливо прво полувреме со шанси на двете страни, уште во 10 минута нашите фудбалери стигнаа до погодок преку Тричковски, но истиот беше поништен поради мал офсајд.

Потоа, во 22 минута Трајковски можеше на еден прекрасен начин да дојде до реализација, но за жал ја погоди стативата.

И како по некое непишано правило кога шансите не се реализираат, вообичаено казната доаѓа и тоа се случи во 24 минута.

Во еден контра напад Мален успеа да го пронајде Депај кој рутински ја смести топката во мрежата на Димитриевски.

The TV broadcast just showed another angle of the cancelled Trickovski goal.

Trickovski was barely offside. It looked onside on the first replay, but he was just a tad offside. Too bad.

Tricko is retiring from the NT too after this game. pic.twitter.com/4nyCZ0CDyT

— Macedonian Football (@MacedonianFooty) June 21, 2021