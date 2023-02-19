ВИДЕО | Унион Берлин не го победи најслабиот тим во Бундеслигата, Баерн остана лидер

Пред концертот, најавен за 27 февруари во камерната сала на Филхармонија, разговаравме со гитаристот Мухамед Ибрахими, кој има специфичен стил на свирење и многу личен однос кон музиката. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber Концертите на гитаристот Мухамед Ибрахими секогаш зрачеле со отменост и елеганција. Во пресрет на еден таков концерт направивме обид да …

Разговор со гитаристот Мухамед Ибрахими: Секогаш сакав да свирам мои композиции Read More »