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ВИДЕО | Унион Берлин не го победи најслабиот тим во Бундеслигата, Баерн остана лидер

С.Д
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Екипата на Шалке која е најслаба во Бундеслигата го запре Унион Берлин да не биде нов лидер во Бундеслигата одигрувајќи реми без голови.

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Унион Берлин не одигра како во претходните натпревари, но сепак создаде неколку добри прилики за гол, сепак Шалке на крајот успеа да се одбрани и да го одигра четвртото реми во низа, од седум колку што има вкупно сезонава. Со 13 бода тие се последен тим на табелата.

До ова реми Унион Берлин беше во серија од пет победи, а со ова четврто реми стигна до 43 освоени бодови. На врвот на табелата се израмни со бодови со Баерн, меѓутоа има послаба гол разлика.

#Шалке #бундеслига #унион берлин
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