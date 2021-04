ВИДЕО: Триумфот на Кадиз во сенка на расистичкиот скандал во кој го навредуваа фудбалерот на Валенсија

Фудбалерите на Кадиз ја совладаа Валенсија со 2:1 во 29. коло од Ла Лига, но натпреварот помина во знакот на расистичкиот испад кој ги натера гостите да се повлечат во соблекувалната во првото полувреме.

Кала во 14. Минута донесе предност на Кадиз во 14. минута, но само пет минути подоцна Валенсија израмни преку Гамеиро.

We offer our complete backing to @Diakhaby_5

The player, who had received a racial insult, requested that his teammates return to the pitch.

WE SUPPORT YOU MOUCTAR

𝗡𝗢 𝗧𝗢 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠 ✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/iPtPSpdNYv

— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) April 4, 2021