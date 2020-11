ВИДЕО: Трамп најави можност за смена на доктор Фаучи по изборите

Претседателот на САД, Доналд Трамп најави дека по претседателските избори може да го смени доктор Ентони Фаучи, еден од водечките американски имунолози и член на кризниот штаб на Белата куќа за борба против коронавирусот.

Now the Trump death cult is chanting “Fire Fauci” 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️

…there’s 230k dead Americans & counting.

No plan to combat a deadly global pandemic & these rubes want a world renowned epidemiologist fired for being a medical expert speaking truth abt #COVID19 vs Trump’s ignorant BS🤬 https://t.co/46BJ1Rd6xd

— Tara Setmayer (@TaraSetmayer) November 2, 2020