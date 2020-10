ВИДЕО: Трамп на гласање со маска – Гласав за кандидатот Трамп

Американскиот претседател Доналд Трамп гласаше на претседателските избори во 2020 година во библиотека во државата Флорида.

Тој го искористи своето право на глас во библиотека во Западен Палм Бич во близина на неговиот дом во Мар-а-Лаго. Минатата година Трамп се пресели од Њујорк на Флорида.

Додека гласаше, американскиот лидер носеше маска, што е многу ретко.

Reporter: "Mr. President who did you vote for today?"

President @realDonaldTrump: "I voted for a guy named TRUMP!"#Vote pic.twitter.com/RSSBo5vD2L

— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 24, 2020