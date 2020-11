ВИДЕО: Тим стартуваше со слатка одмазда на Завршниот Мастерс!

Доминик Тим со победа го започна Завршниот мастерс во Лондон. Австриецот во првото коло од групата „Лондон 2020“ му се реваншираше на Гркот Стефанос Циципас за поразот во финалето минатата година.

Третиот тенисер на светот после голема борба и повеќе од два часаигра, славеше со резултат 2:1 во сетови 7:6 (5), 4:6 и 6:3.

Revenge is sweet 😋

After last year’s final defeat, @ThiemDomi turns the tables on Tsitsipas – winning the opening Group London 2020 match 7-6 4-6 6-3!#NittoATPFinals pic.twitter.com/W0q9wzCwml

