ВИДЕО | Тепачка во боливискиот Парламент

Голема тепашка меѓу пратеници се случи денеска во боливискиот парламент кога двајца народни избраници се степаа по жестоката расправа дали претходната влада на привремената претседателка Жанин Ањес е легална или не.

Ањес беше уапсена претходниот ден во главниот град на Боливија, Ла Паз, под обвинение за вршење на државен удар и соборување на претседателката Ева Моралес.

A brawl broke out in Bolivia’s parliament after two politicians, Henry Montero and Antonio Gabriel Colque, started trading punches over whether the previous government of interim President Jeanine Áñez was legal or constituted a coup pic.twitter.com/DGEEYL5heN

