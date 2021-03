ВИДЕО: Телефонски повик и солзи на Ди Марија поради грабеж!

Анхел Ди Марија, фудбалерот на ПСЖ доживеа вистинска драма во неделата. Во моментот кога тој играше за „светците“ против Нант, крадци упаднаа во неговата куќа во Париз, каде што беше неговото семејство.

За среќа, неговата сопруга и децата воопшто не ги слушнале разбојниците кои зеле сеф со пари и други скапоцености.

Штом сè беше откриено, за време на мечот, спортскиот директор на ПСЖ, Леонардо, го повика тренерот Маурисио Покетино да го замени Аргентинецот од игра во 62 минута.

Медиумите наведуваат дека Ди Марија плачел кога дознал за ужасните настани и веднаш истрчал дома. Ова не е првпат да им се случуваат вакви немили настани на играчите на ПСЖ, слично нешто доживеаја и Серхио Рико, Тиаго Силва и Максим Чупо-Мотинг.

ПСЖ го загуби натпреварот во рамките од француската „Лига 1“ против Нант со резултат 1:2.

He was subbed off and been told…

• Arjantinli futbolcu Di Maria’nın maç sırasında evine hırsız girdi ve oyundan alındı.

• Hırsız evine girdiğinde ailesi de içerdeydi. İlk gelen bilgilere göre ailesi alıkonuldu. Rehin alındı.

— L'Équipe pic.twitter.com/4XsrQ17U8t

— Fenerbahçe İngiltere 💛💙 (@Fbingiltere) March 14, 2021