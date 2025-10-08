Ви препорачуваме

Фото: Икс / скриншот

Станарите плачат, улицата е блокирана: Голем пожар зафати две семејни куќи во Земун

Ј. А.
Пред

Пожарникарите, кои интервенираа со шест возила, веднаш по пристигнувањето ги евакуираа сите жители, вклучувајќи две бебиња, и наводно морале да скршат врата од еден стан за да ја пренесат постарата жена на безбедно.

Голем пожар зафати две семејни куќи во Земун вечерва околу 21 часот, објави Блиц.рс.

Пожарот го зафати и покривот на соседната куќа, но беше спречено ширењето кон околните згради.

Пожарот наводно избувнал поради неисправна печка на струја, неофицијално дознава Телеграф.

Пожарот го зафати и покривот на соседната куќа, но беше спречено ширењето кон околните згради.

Пожарот наводно избувнал поради неисправна печка на струја, неофицијално дознава Телеграф.

Пожарот е ставен под контрола, додека мирисот на изгорено може да се почувствува во целата населба. Улицата е блокирана за сообраќај и за пешаци.

 

