ВИДЕО: Спејс Икс лансира ракета носач со 60 микросателити

Спејс Икс (SpaceX) лансираше ракета носач Фалкон 9 со 60 микросателити Старлинк.

Лансирањето беше пренесувано во живо на веб-страницата на приватната американска компанија на Илон Маск.

Ракетата беше лансирана пред 23 часот по локално време вчера од космодромот Кејп Канаверал, на Флорида. Фалкон 9 беше користен во пет претходни лансирања за да се намалат трошоците, но овој пат SpaceX не успеа да го врати на специјално дизајнираната пловечка платформа.

SpaceX confirms the 60 Starlink broadband satellites successfully deployed from the Falcon 9 rocket’s upper stage in orbit. This brings the total number of Starlinks launched to 1,145 satellites.https://t.co/iSV3bbx5ro pic.twitter.com/8GkPqSk5h1

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) February 16, 2021