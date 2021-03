ВИДЕО: Славија го објави малтретирањето во Глазгов, УЕФА мора да го види ова!

Славија Прага вчера направи големо изненадување елиминирајќи го Ренџерс синоќа во Глазгов и се пласираше во четвртфиналето од Лигата на Европа.

После првиот натпревар кој заврши со резултат 1:1 во Прага, Чесите славеа со 2:0 во Шкотска и се најдоа меѓу најдобрите осум, а во четвртфиналето ќе ги одмерат силите против Арсенал.

Но, по завршувањето на реванш мечот најмалку се зборуваше за фудбалот. Натпреварот го одбележа бруталниот фаул од Руф, кој со копачка директно удри во чешкиот голман Колар и му нанесе повреди на главата.



Руф доби директен црвен картон, а Шкотланѓаните останаа и без уште еден играч во текот на средбата кога Балогун мораше пред време да оди во соблекувалната.

Менаџерот на Ренџерс, Стивен Џерард тврди дека неговиот играч Камара бил расистички навреден за време на дуелот, но Чесите ги отфрлиле ваквите обвинувања и изјавиле дека Камара го нападнал нивниот играч Кудела по натпреварот.

Rangers glen kamara being racially abused by a slavia Prague player according to steven Gerrard, let’s see what uefa have to say about it. pic.twitter.com/qyT11smVLw

— Devo (@DevoLDN) March 18, 2021