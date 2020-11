ВИДЕО: Скопје гори по успехот на фудбалерите

По победата на македонската фудбалска репрезентација на натпреварот против Грузија и пласманот на европското првенство граѓаните во главниот град слават.

Македонската фудбалска репрезентација за прв пат во својата историја обезбеди учество на едно големо натпреварување. Предводени од капитенот Горан Пандев, “црвено-жолтите” вечерва во Тбилиси, во баражот за Европското првенство 2020, ја совладаа Грузија со 1:0.

Историскиот успех на фудбалерите се славеше низ цела Македонија, а очекувано најголема фешта имаше на улиците низ Скопје. Се славеше успехот на Мрме, Пандев, Елиф, Џани, Барди, Стоиле…

Skopje is out in the streets, waiting for the football heroes – https://t.co/U4vahTmBfM #Macedonia pic.twitter.com/rkyaOGVtuy

