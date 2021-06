ВИДЕО: Скандал на Евро 2020, со падобран слета на теренот во Минхен

Пред почетокот на дерби пресметката на Евро 2020 помеѓу Германија и Франција, се случи првиот скандал на континенталниот собир.

Еден човек ја искористи можноста со падобран на слета на теренот на сттадионот во Минхем за да ја поддржи борбата против загадувањето во светот.

Редарите експресно реагираа и веднаш го изнесоа падобранецот надвор од теренот.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021