ВИДЕО: Швајцарците поразени пред дуелот со најдобрите македонски ракометари!

Се одигра и вториот натпревар од првото коло во групата „7“ од квалификациите за пласман на наредното Европско првенство, Данска на домашен терен со 31:26 (14:8) триумфираше над Швајцарија.

За Данците најрасположен беше Лауге Шмид со девет голови, по четири запишаа М. Ландин Јакобсен, Сван и Н.О. Нилсен.

На спротивната страна 10 погодоци беа дело на А. Шмид, четири забележа Рубин, а три Сидорович.

Во оваа група настапува и најдобрата македонска репрезентација која на стартот во Скопје со 33:24 славеше против селекцијата на Финска.

Швајцарците се нашиот нареден ривал, потсетување дуелот од второто коло ќе биде в сабота (7 ноември) од 18.30 часот на теренот на противникот.

A @dhf_haandbold game is hardly complete without some classic saves from Niklas Landin 🔝 The keeper was named Danish Male National Team Player of the Year (2019/20) today, and is showing why with some great saves vs @HandballSchweiz 💪#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/qbL5ksmrzK

— EHF EURO (@EHFEURO) November 5, 2020