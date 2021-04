ВИДЕО: Што се случува со Вернер, прво со Македонија, а сега и против Реал!

Тимо Вернер повторно ќе налета на нови критики поради неговите нереализирани шанси од одлична позиција, овојпат тоа му се случи и во полуфиналето во Лигата на шампионите со неговиот Челси против Реал.

Се сеќаваме како се посрамоти на квалификацискиот натпревар за пласман на Светското првенство во Дуизбург со германската репрезентација против Македонија кога не ја закачи најдобро топката.

Сега успеа да ја удри целата топка, но изненадувачки наместо рутинска завршница играчот вреден 65 милиони евра ги разочара сега фановите на Челси.

Во 10 минута можеше да се прослави во Мадрид и го доближи клубот до големото финале во ЛШ, една убава топка дојде до Германецот на петерецот, но Куртоа го одбрани неговиот удар.

Погледнете на видео записот како сето тоа изгледаше, а воедно и да се потсетиме на неверојатната утка против нашата репрезентација:

My commentary:

Timo Wernerrrr

Oh! Beautiful nonsense

Gundogan in tears

Gnabry in despair

Joachim Low in utter disbelief as he stares

N. Macedonia players are perplexed

The miss caught us all unaware

Werner bows his head in shame wishing it was a nightmare.pic.twitter.com/Efz8mjh3po

— Daniyan Temitayo (@dharnisthayour) March 31, 2021