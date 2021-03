ВИДЕО: Шок за Хрватите, во последните моменти останаа без „билет“ за Олимпијада!

Хрватската репрезентација ја заврши својата задача со победата над Тунис (30:27), по што чекаа „услуга“ од Французите да не загубат за пласман на наредните Олимписки игри во Токио.

Но, тоа изненадувачки не се случи бидејќи Португалија ќе биде репрезентацијата која ќе настапи на најголемиот спортски настан.

Португалците иако во текот на мечот имаа и висока негатива, на крајот направија целосен пресврт и триумфираа (29:28) со гол во последните секунди.

Веќе се познати и двете групи на олимпискиот ракометен турнир –

Група 1: Данска, Шпанија, Аргетнина, Франција, Германија, Бразил.

Група 2: Јапонија, Бахреин, Египет, Норвешка, Шведска, Португалија.

Drama en route for a HISTORIC berth to Tokyo 😱

Portugal 🇵🇹 score one before the buzzer over France and book the nation's first EVER ticket to the Tokyo Games in men's handball 👏

"And you can see what it means to them…" 🙌 pic.twitter.com/gHuljm0fwE

— CBC Olympics (@CBCOlympics) March 14, 2021