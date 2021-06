ВИДЕО: Шок за Франција, Бензема се повреди на три дена пред ЕВРО 2020!

Францускиот напаѓач Карим Бензема после шест години се врати во репрезентацијата, но вечерва доживеа повреда на последната контролна средба пред почетокот на Европското првенство.

На пријателскиот натпревар против Бугарија играчот на Реал Мадрид побара во 41 минута да биде заменет поради болки во препоните.

Прво седна на тревата, се чинеше дека ќе стисне заби и ќе продолжи да игра, но брзо бараше од селекторот Дидие Дешан да биде заменет.

Сето ова се случува на седум дена пред првиот натпревар на Франција на Европското првенство, против Германија и ќе видиме во понатамошниот период колку е сериозна повредата на Бензема.

Неговото враќање во националниот тим не помина како што замислуваше, тој промаши пенал на претходниот натпревар против Велс, а сега е повреден, па ќе видиме дали Дешан наскоро ќе мора да го врати Оливие Жиру како стартер.

Benzema asks to be subbed off due to an injury 😔 pic.twitter.com/CC4oLuNfoe

— ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021