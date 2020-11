ВИДЕО: Шефот на вооружените сили на Велика Британија предупредува дека постои „ризик“ од Трета светска војна

Најстариот воен командант во Велика Британија рече дека Велика Британија и остатокот од светот ќе треба да „научат“ од историјата и меѓународните погрешни чекори што доведоа до претходните светски војни во минатиот век со оглед на неизвесностите предизвикани од ковид-19.

Тој за програмата Софи Риџ во неделата коментирајќи ја глобалната економска криза предизвикана од коронавирус изјави дека постои сериозна загриженост дека зголемувањето на регионалните конфликти низ целиот свет може да прерасне во „целосна војна“,

Сер Ник Картер потсети дека двете светски војни во 20 век се случија по низа сојузи меѓу земјите кои доведоа до години на крвопролевање.

Генералот предупредува дека историјата „има ритам“, а некои од денешните „регионални конфликти“ може да видат дека „ескалацијата води кон погрешна пресметка“, а потоа и „целосна разгорена војна“.

