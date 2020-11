ВИДЕО | САД постизборно: Приврзаниците на Бајден слават, на Трамп протестираат

Приврзаниците на демократскиот кандидат, Џо Бајден, кој е во водство, започнаа да слават низ улиците во Филаделфија, додека приврзаниците на Доналд Трамп продолжуваат да протестираат, јавија американските медиуми.

Philadelphia is in full celebration mode right now pic.twitter.com/aFMIEwycPQ

— Mother Jones (@MotherJones) November 6, 2020