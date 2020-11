ВИДЕО: Расистичкото лудило не запира: Афроамериканец убиен во супермаркет, безмилосно претепан од работници

Еден Афроамериканец починал откако бил претепан од работници во супермаркет во бразилскиот град Порто Алегре.

Афроамериканец почина откако беше претепан од работници на супермаркет во бразилскиот град Порто Алегре во пресрет на Денот на подигнување на свеста за позицијата на Афроамериканците, што предизвика протести, додека на социјалните мрежи кружат видеа од инцидентот.

На кратко видео е прикажанo како чувар го држи Жоаоа Алберт Силвеира Фреитас пред вратата на супермаркетот „Карфур“, додека друг му удира шлаканици во лицето, додека вработена со мобилниот телефон го снима целиот настан.

Hey Phil, today is Black Consciousness Day in Brazil and a black 40 year old man was brutally murdered by security in a supermarket in Porto Alegre, Brazil. This news probably won’t be worldwide, but still I think it’s important to try. pic.twitter.com/EH8RwMx3Q7

— 𝗼𝗹𝗹𝗶𝗲 ⚘ (@catchfireproof) November 20, 2020