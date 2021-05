ВИДЕО| Пожар во облакодер во Лондон

Лондонските пожарникари на местото на настанот пристигнаа со 20 противпожарни возила.

Повеќе од 100 пожарникари се обидуваат да го локализираат пожарот што избувна на десеттиот кат на облакодер во источниот дел на Лондон, пренесуваат локалните медиуми.

Засега нема информации за повредени.

Grenfell-clad New Providence Wharf on fire @ballymore @BorisJohnson @RobertJenrick what are you doing to protect us??? #FireSafetyBill #firesafetyscandal pic.twitter.com/98mf2dRFGk

— Natalie Carter (@nat77splat) May 7, 2021